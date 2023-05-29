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«الداخلية»: ضبط 91218 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

إسراء عبد العزيز
11:39 ص | الإثنين 29 مايو 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (91218) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

- (40259) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- (774) مخالفة السير بدون تراخيص.

- (14) مخالفة موقف عشوائي.

- (6) دراجات نارية مخالفة.

-(7) مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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بقلم إسراء عبد العزيز