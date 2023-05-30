ضبط 6 قضايا مخدرات في حملة أمنية موسعة بدمياط

شنّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة «دمياط – الزرقا – فارسكور – كفر سعد - ثان دمياط – دمياط الجديدة»، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، ضبطت الحملة 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة، تحفظت خلالها على «كميات من المواد المخدرة المتنوعة – بندقية خرطوش – طبنجة – فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة»، بحوزة 6 متهمين لهم معلومات جنائية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.