رابط بوابة الأزهر الشريف للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية.. اعرف الخطوات

أتاح قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الشيخ أيمن محمد عبد الغني، رئيس القطاع، رابطا للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 في المحافظات، والحصول عليها فور اعتمادها والإعلان عنها.

رابط بوابة الأزهر الشريف للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 في المحافظات

وتتم عمليات التصحيح في الوقت الحالي حتى يتم الانتهاء من رصد الدرجات والخروج بالنتيجة النهائية لعرضها على فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومن ثم تحميل نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عنها برقم الجلوس من خلال رابط بوابة الأزهر الشريف للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 في المحافظات.

ومن المقرر أنّ يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية من خلال رابط بوابة الأزهر الشريف للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 في المحافظات من هنا.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

- الدخول على بوابة الأزهر الشريف، من هنا.

- اختيار خدمات الأزهر الشريف.

- نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023.

- كتابة المرحلة والمحافظة ورقم الجلوس.

- الضغط على بحث.

- ستظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023، على مستوي الجمهورية، 158 ألفاً و360 طالباً وطالبة، وانطلقت الامتحانات يوم السبت 20 مايو وانتهت يوم السبت 27 مايو.