  أوكرانيا تنضم لعضوية بنك تنمية مجلس أوروبا

اعتمد البرلمان الأوكراني قانونًا يسمح للبلاد بأن تصبح عضوًا في مجلس الرؤساء التنفيذيين في بنك تنمية مجلس أوروبا، مما سيساهم في تطوير برامج جديدة للإسكان والبنية التحتية الاجتماعية ويوفر فرصًا لجذب الاستثمارات لتقديم سكن للمواطنين الأوكرانيين الذين فقدوا منازلهم بسبب الهجمات الروسية.

وذكرت دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية أن حصول أوكرانيا على عضوية بنك تنمية مجلس أوروبا من شأنه أيضا أن يسمح للبنك بجذب الأموال من أجل ترميم وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرت خلال العمليات الروسية على البلاد، إضافة إلى أن عضوية كييف في البنك سيكون لها تأثيرا إيجابيا على مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة .

عضوية كييف في البنك سيكون لها تأثيرا إيجابيا على مؤشرات التنمية الاقتصادية

ويتمثل الهدف الرئيسي لمجلس الرؤساء التنفيذيين في تقديم المساعدات وإيجاد الحلول للمشكلات الاجتماعية التي تواجهها أو قد تواجهها الدول الأوروبية نتيجة لوجود لاجئين أو نازحين أو مهاجرين نتيجة لتحركات السكان ونتيجة لوجود ضحايا لأسباب طبيعية أو كوراث بيئية.