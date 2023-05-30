رئيس جامعة الوادي الجديد يشهد حفل ختام أنشطة العام الدراسي

نظم اتحاد طلاب كلية الطب بجامعة الوادي الجديد حفل ختام الأنشطة للعام الدراسي 2022-2023 بحضور رئيس جامعة الوادي الجديد، الدكتور عبد العزيز طنطاوي، وعمداء كليات الطب البيطري والعلوم والزراعة، والدكتور ياسر الناقر، وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد خلف، وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور جمال حسن، منسق الأنشطة بالجامعة، والدكتور زكريا محمد مصطفى، منسق الأنشطة بالكلية، وأعضاء هيئة التدريس والجهاز المعاون والطلاب والعاملين.

فقرات الحفل الختامي للأنشطة

تضمن الحفل فقرات فنية تظهر مواهب الطلاب المختلفة في الشعر والإنشاد الديني والغناء، وجرى تكريم أعضاء هيئة التدريس المنتدبين من جامعة أسيوط، وتسلم شهادات التقدير نيابة عنهم الدكتور أحمد كمال دياب، أستاذ الطفيليات، كما تم تكريم عدد من الإداريين المتميزين وتكريم الطلاب المشاركين في الأنشطة تقديرًا لما قدموه وبذلوه من جهد خلال العام الجامعي 2022-2023.

الارتقاء بالعملية التعليمية

وقدم الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، الشكر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب على ما قدموه من أعمال للارتقاء بالعملية التعليمية في كلية الطب.