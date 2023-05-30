ضبط 3 متهمين بإصابة شخصين بسلاح ناري في القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص وشقيقه، مصابان برش خرطوش في الجسم ومقيمان بدائرة القسم، بحدوث مشادة كلامية بينهما وبين 3 أشخاص مقيمون بذات الدائرة، بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المشكو في حقهم على المجني عليهما باستخدام فرد خرطوش، نتج عن ذلك إصابتهما المُنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش المُستخدم فى إرتكاب الواقعة، وطلقة لذات العيار، و2 سلاح أبيض، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.