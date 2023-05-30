رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط 3 متهمين بإصابة شخصين بسلاح ناري في القاهرة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:25 ص | الثلاثاء 30 مايو 2023
صورة تعبيرية - متهم

صورة تعبيرية - متهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص وشقيقه، مصابان برش خرطوش في الجسم ومقيمان بدائرة القسم، بحدوث مشادة كلامية بينهما وبين 3 أشخاص مقيمون بذات الدائرة، بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المشكو في حقهم على المجني عليهما باستخدام فرد خرطوش، نتج عن ذلك إصابتهما المُنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش المُستخدم فى إرتكاب الواقعة، وطلقة لذات العيار، و2 سلاح أبيض، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ المزيد:

«الداخلية» تكشف ملابسات تعرض طفلة للإصابة على يد والدها في القاهرة

«الداخلية»: ضبط 3581 قضية سرقة تيار كهربائي في يوم واحد

«الداخلية»: تنفيذ 71 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

«الداخلية»: ضبط 91218 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع