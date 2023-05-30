ضبط متهم بالنصب على المواطنين بقطع أثرية مقلدة عبر «السوشيال ميديا»

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

وبحسب الأجهزة الأمنية، فإن المتهم أعلن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاكه قطعا أثرية، على خلاف الحقيقة، وعقب الإيقاع بضحاياه راغبى اقتنائها أو الإتجار فيها، يطلب منهم إيداع مبالغ مالية في محافظ إلكترونية حتى يتمكن من إتمام الصفقة بقصد الاستيلاء عليها، مستغلا عدم قيامهم بالإبلاغ عن الواقعة حال اكتشاف تعرضهم لواقعة نصب خشية تعرضهم للمسائلة القانونية.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتعامل الفني تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، وبحوزته جهاز تابلت، وبفحصه فنيا تبين احتوائه على صور وفيديوهات لقطع أثرية فرعونية مقلدة، وصفحات إلكترونية احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وصفات مختلفة، يستخدمها في استدراج واستقطاب ضحاياه، رسائل نصية وصوتية تفيد نشاطه الإجرامي.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه بمواجهة المتهم، اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.