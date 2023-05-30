رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 بالاسم ورقم الجلوس

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس، على الموقع الرسمي للمديرية بالدرجات لجميع المواد الدراسية، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح ورصد جميع الدرجات.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

وأكدت المديرية، أن للطلاب يستطيعون الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني من خلال هذا الرابط؛ إذ أتاحت 3 طرق هي: الدخول على الموقع الرسمي للمديرية، وعلى الخط الأرضي على الرقم 09000100، أو من خلال رقم المحمول 5757.

خطوات الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، خطوات الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023، كالتالي:

- الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

- نتائج سنوات النقل الترم الثاني 2023.

- نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023.

- إدخال بيانات الطالب «الاسم ورقم الجلوس».

- الضغط على النتيجة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 بالاسم ورقم الجلوس

وأشارت المديرية، إلى أن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني بالاسم والرقم من خلال الكشوف النهائية المعلنة باللوحات الإعلانية بالمدارس الابتدائية، مؤكدة أنها مجانية متاحة لجميع الطلاب للاستعلام عن الدرجات لجميع المواد الدراسية.

- الدرجة الكلية لمادة اللغة العربية 80، مقسمة على الترمين، 40 للترم الأول، ومثلها للآخر.

- الدرجة الكلية لمادة الرياضيات 80، مقسمة 40 درجة للترم الأول، ومثلها للآخر.

- الدرجة الكلية لمادة العلوم 40، مقسمة 20 درجة لكل ترم.

- الدرجة الكلية لمادة الدراسات الاجتماعية 40، مقسمة 20 لكل ترم.

- الدرجة الكلية لمادة اللغة الإنجليزية 40، مقسمة 20 لكل ترم.