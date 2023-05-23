موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 في الجيزة

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023، مؤكدة أنه سيجرى إعلانها بشكل موحد في المدارس، وفقا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حرصا على أمن سلامة الطلاب ومنع التكدس والتزاحم داخل المدارس.

موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

وأضافت المديرية، أنه سيجرى إعلان تيجة الصف السادس الابتدائي 2023 يوم الاثنين المقبل، في كشوف بالمدارس بالدرجات لجميع المواد الدراسية، مشيرا إلى أنه يتاح للطلاب الاستعلام عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس من خلال الكشوف.

وأوضحت مديرية التعليم بالجيزة، أنه سيجرى إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي بلوحة الإعلانات في المدرسة، بدون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى، وتكون النتيجة مجانيا لجميع الطلاب بالمدارس ومتاحة، وحظر بيع نتائج الفصل الدراسي.

وشددت «تعليم الجيزة»، على أن إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي سيكون بالدرجات، في أماكن ظاهرة بالمدارس، وتكون الكشوف واضحة للطلاب لمنع التكدس، لافتة إلى أنه حال غياب تتم كتابة «غ» في المجموع والمستوى الخاصين بالطالب وليس صفر.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 .. 10% للمواظبة والسلوك

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه فقاً للقرار الوزاري رقم 168 لسنة 2023 لنظام التقييم الصف السادس الابتدائي، يجرى احتساب نتيجة الصف السادس الابتدائي «الاختبارات والمواظبة والسلوك والمشروعات البحثية» وهي كالتالي:

- اختبارات نهاية الفصلين الدراسين: 80% من درجة كل فصل دراسي.

- اختبارات الأشهر: 10% من إجمالي الدرجة كل شهر.

- المواظبة: 5% من إجمالي درجة كل مادة.

- السلوك: 5% من إجمالي درجة كل مادة.

- المشروعات البحثية: 50 درجة لا تضاف للمجموع.