حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2023، وعدد الأسئلة ونوعها بعد تعديل مواصفات الفنية، والتي تتضمن 30%؜ للمستويات العقلية البسيطة و40% للمستويات المتوسطة و30%؜ للمستويات العليا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2023 ستكون مباشرة وسيكون اختيارا واحدا فقط هو الصحيح من الاختيارات ولا تحتاج إلى التأويل، والأسئلة سيتم اختيارها من بنك الأسئلة.

مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2023

وتستعرض «الوطن» مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2023 والمجموع الكلي وعدد ونوع الأسئلة وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما يلي.

- عدد أسئلة مادة اللغة الإنجليزية 37 سؤالًا (50 درجة).

- عدد الأسئلة المقالية 3 أسئلة (8 درجات).

- عدد الأسئلة الموضوعية 34 سؤالًا ( 42 درجة).

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 وموعد امتحان مادة اللغة الإنجليزية، كما يلي.

ـ الإثنين 12 يونيو 2023.. مادتا التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023.. مادتا الاقتصاد والإحصاء.

- يوم الأحد 18 يونيو 2023.. اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023.. اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الأحد 25 يونيو2023.. الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

- من يوم 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 إجازة عيد الأضحى.

- يوم الأحد 2 يوليو 2023.. الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023.. مادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا»، لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 6 يوليو 2023.. اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الأحد 9 يوليو 2023.. الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم، والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 10 يوليو 2023.. الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 13 يوليو 2023.. الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.