عاجل.. 13 إجراء لـ«التعليم» بشأن امتحانات الثانوية العامة والدبلومات

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإجراءات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2023 والدبلومات الفنية بالنسبة للطلاب والمراقبين، وكل القائمين على أعمال الامتحانات.

وشددت الوزارة على تعليمات عدة من أجل تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة للطلاب، ومن الضوابط التي أعلنتها الوزارة بشأن الامتحانات ما يلي:

- التزام الطلاب بعدم الحضور إلى لجان الامتحان بالتليفون المحمول، أو أجهزة رقمية بجميع أشكالها وكذا الكاميرات.

- مصادرة التليفون المحمول في حالة ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

- منع العاملين باللجان من استخدام التليفون المحمول في أثناء الامتحان على أن يتم تسليمه لأمن اللجنة، قبل بدء الامتحان

- استثناء رئيس اللجنة ونائبه من حمل التليفون المحمول؛ للتواصل مع غرفة العمليات في حالة الضرورة القصوى، ولصالح العمل.

- العمل على توفير مناخ الهدوء والطمأنينة، والبعد عن افتعال أي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى التوترداخل لجان الامتحان.

تكليفات رؤساء اللجان

- تكليف رؤساء لجان الامتحان لأحد الملاحظين المشهود له بالنزاهة والانضباط؛ للقيام بالعمل كمسؤول أمن للجنة بمعاونة العاملين، والإشراف على البوابات في دخول وخروج الطلاب، ومنع ما يعكر صفو العملية الامتحانية.

- التشديد على مشرفي الأدوار بعدم وجود طلاب داخل اللجان فترات الراحة باستثناء ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل وجود مشرف.

- عدم السماح بدخول الحقائب، أو اللفائف التي يحملها الطلاب إلى مقر اللجنة.

- عدم دخول أي فرد إلى اللجان إلا المصرح لهم بمتابعة الامتحانات.

- حظر التدخين نهائيًا في أثناء انعقاد اللجنة.

- حظر دخول أو تجول عمال الخدمات داخل الفصول إلا بعد موافقة رئيس اللجنة، وتحت إشراف رئيس الدور للضرورة القصوى والحالات الطارئة.

ضوابط نقل ورق الأسئلة والإجابات

- عملية نقل أوراق الأسئلة والإجابة تتم عن طريق السيارات المخصصة لذلك من المديرية أو الإدارة التعليمية، ومنع نقلها بسيارات الأجرة والإبلاغ عن أي أحداث فورًا.

- التزام رئيس اللجنة ومسؤول الأمن بعدم المغادرة نهاية اليوم إلا بعد التأكد من أن جميع الطلاب غادروا المدرسة، واتخاذ الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة وغلق اللجنة، ووجود الحراسة اللازمة من المديريات والإدارات التعليمية.