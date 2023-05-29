«التعليم»: إتاحة فيديو توضيحي بإرشادات ورقة الإجابة للثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم، إتاحة الفيديو التوضيحي الخاص بالتعليمات والإرشادات الهامة المتعلقة بورقة الإجابة لطلاب الثانوية العامة 2023 على الموقع الرسمي للوزارة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتوضيح كافة الخطوات المتعلقة بورقة الإجابة لامتحانات الثانوية العامة.

طريقة الإجابة عن أسئلة الامتحان

ويتضمن الفيديو شرحا تفصيليا مبسطا وإرشادات هامة للطلاب لطريقة الإجابة عن أسئلة امتحان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022- 2023، للجزء الخاص بورقة إجابة الـ«بابل شيت» وورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية.

كما يتضمن الفيديو شرحا تفصيليا عن الإرشادات الخاصة بملء البيانات وطريقة تدوين رقم الجلوس.

وفيما يلي رابط اللينك الخاص بالفيديو على موقع وزارة التربية والتعليم من هنــــــــــا.