«السكة الحديد»: مد خط سير قطاري «809 و810» إلى محطة شربين

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة وتهوية ديناميكية على خط «كفر الشيخ / شربين»، في إطار حرصها على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وتلبية لرغبة جمهور ركاب بيلا وشربين والقرى المجاورة.

تفاصيل الخدمات الجديدة وفق تقرير الهيئة

ووفقا لبيان صحفي صادر عن الهيئة، فاعتباراً من يوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 يتم امتداد قطار 809 سياحي «شبرا الخيمة / بيلا»، ثالثة مكيفة وتهوية ديناميكية، إلى محطة شربين بدلاً من محطة بيلا حيث يقوم من شبرا الخيمة الساعة 6:40 مساءاً ويصل شربين الساعة 11:20 مساءً بنفس تركيبه الحالي، على أن يتم اعتبارا من يوم الأحد الموافق 4 / 6 / 2023 قيام قطار 810 سياحي ثالثة مكيفة وتهوية ديناميكية من محطة شربين الساعة 3:15 صباحاً ويصل شبرا الخيمة الساعة 7:55 صباحاً بنفس تركيبه الحالي.

تعديل مواعيد القطارات

كما تقرر اعتبارا من يوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 اختصار قطار 501 ركاب «طنطا / شربين»، بمحطة بيلا بدلاً من محطة شربين حيث يقوم من طنطا الساعة 8:45 مساءاً ويصل محطة بيلا الساعة 10:45 مساءً بنفس تركيبه الحالي، على أن يتم اعتبارا من يوم الأحد الموافق 4 / 6 / 2023 قيام قطار 488 ركاب من محطة بيلا الساعة 6:20 صباحاً ويصل طنطا الساعة 9:35 صباحاً بنفس تركيبه الحالي، ويترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات «458 – 508 – 803» طبقا للجداول.