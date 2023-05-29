السكة الحديد توثق محطات الإسكندرية وأسوان ودمنهور وبورسعيد قبل وبعد التطوير

نشرت هيئة السكة الحديدية صورا توثق محطات «الإسكندرية وأسوان ودمنهور وبورسعيد» قبل وبعد التطوير، في إطار المشروع القومي لتطوير منظومة السكة الحديد، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك».

وأشارت الهيئة إلى أنه جرى الانتهاء من تطوير 582 مزلقانا من إجمالي 1120 مزلقانا، موضحة أن عناصر تطوير شبكة السكك الحديدية هي الوحدات المتحركة والبنية الأساسية وتطوير نظم الإشارات وتطوير الورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري.

مشروعات تطوير نظم الإشارات

أما عن مشروعات تطوير نظم الإشارات، شملت خط «طنطا – المنصورة – دمياط» بطول 119 كيلومتر وخط «بنها – الزقازيق – بورسعيد» بطول 214 كيلومترا، وخط «القاهرة – الإسكندرية» بطول 208 كيلومترات، وخط «القاهرة – الجيزة – بني سويف» بطول 125 كيلومترا.

أيضا خط «المناشي – إيتاي البارود» بطول 227 كيلومترا وخط «بني سويف – أسيوط» بطول 250 كيلومترا، وخط «أسيوط – نجع حمادي» بطول 181 كيلومترا، وخط «نجع حمادي – الأقصر» بطول 118 كيلومترا، وخط «نجع حمادي – أسوان» بطول 224 كيلومترا.

محطة سكك حديد صعيد مصر

وتعمل حاليا على محطة سكك حديد صعيد مصر لتسهيل حركة تنقل المواطنين خاصة وأن مستخدمي السكك الحديدية حاليا يصل إلى 1.1 مليون راكب يومياً، حيث أتاح المشروع منذ بداية تنفيذه حتى الآن توفير فرص عمل بلغت حوالي 7500 فرصة عمل بالمشروع.