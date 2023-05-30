تردد قناة الحج السعودية 2023 لمتابعة روحانيات ضيوف الرحمن

قناة الحج السعودية 2023، من أهم القنوات التي تبث مناسك الحج، نظرا لتمتع القناة بقاعدة جماهيرية كبيرة، حيث يتابعها الملايين على مدار العام، خاصة أثناء موسم الحج، لمشاهدة أجواء وروحانيات الحج التي يعيشها ضيوف الرحمن، حيث يسعى من لم يكتب لهم أداء مناسك الحج هذا العام، لمتابعة تردد قناة الحج السعودية 2023 لمشاهدة مناسك الحج.

تردد قناة الحج السعودية 2023

وحرصا من بوابة «الوطن» على إتاحة ما يجذب اهتمام المتابعين والقراء بشكل يومي ومستمر، نستعرض من خلال التقرير تردد قناة الحج السعودية 2023 والتي جاءت كما يلي.

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 12015

- معدل الترميز: 27500

- الاستقطاب: رأسي

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد القنوات الدنيية 2023

تردد قناة النور للقرآن الكريم: 11411 نايل سات- أفقي- 27500.

- تردد قناة المجد للقرآن الكريم: 12054 نايل سات- أققي- 27500.

- تردد قناة مصر قرآن كريم: 10853 نايل سات- أفقي- 27500.

- تردد قناة عبدالباسط حمودة: 11179. أفقي- 27500.

- تردد قناة الدعوة: 12687 أو 10727 نايل سات- أفقي- 27500.

- تردد قناة الرحمة: 10873 نايل سات- عمودي- 27500.

- تردد قناة الناس: 12054 نايل سات- عمودي- 27500.

- تردد قناة اقرأ: 12034 نايل سات- أفقي- 27500.

تردد قناة الرسالة: 11296 نايل سات- أفقي- 27500.