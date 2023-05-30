مُسيرة تستهدف مبنيين سكنيين جنوب وغرب موسكو

أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، استهداف مبنيين سكنيين بمُسيرة جنوب وغرب المدينة الروسية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك»، الروسية.

وأطلقت القوات الأوكرانية، 20 صاروخًا من نظام الصواريخِ متعدد الانطلاقِ على منطقة بتروفسكي في مقاطعة دونيتسك التي أعلنت «موسكو» ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية»، إثر استفتاء في 2022.

قصف هورليفكا بـ5 قذائف عيار 152 ملم

وفي ساعة مبكرة من اليوم، قصفت القوات الأوكرانية هورليفكا ومنطقتين في دونيتسك، بـ5 قذائف من عيار 152 ملم و17 قذيفة من عيار 155 ملم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي»، الروسية.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية، إنه لا يوجد لديها أدنى شك في أن المخابرات البريطانية تقف وراء عمليات البحث عن مرتزقة لأوكرانيا على الإنترنت.

بريطانيا تبحث عن مرتزقة

وكان إعلان تم نشره على الموقع الإلكتروني لمحرك البحث الخاص بالبحث عن العمل «أدزونا»، يطلب فنيا عسكريا على أساس التفرغ، ويُعرض على المتقدمين إبرام عقد لأجل غير مسمى، مقابل 20 ألف جنيه إسترليني.

وتوعدت الخارجية الروسية، بردع أي نشاط مسلح ضد الجنود الروس، فضلا عن تدمير مجموعات المرتزقة الأجانب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.