محافظ مطروح: نسبة توريد القمح أعلى من المستهدف بـ118%

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح توريد 30.6 ألف طن من محصول القمح بالمحافظة حتى الآن، وبذلك تتحقق نسبة أعلى من المستهدف بـ118%، خلال موسم حصاد 2023 مع استمرار انتظام عملية التوريد بصومعة الشمامة بالحمام دون أي معوقات.

توريد القمح في مطروح

وقال محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، في بيان إن المحافظة نجحت للعام الثاني على التوالي في تحقيق نسبة أعلى من المستهدف من توريد القمح وذلك بفضل وعى المزارعين بالمحافظة وتضافر جميع الجهود لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد واستقبال القمح، وذلك لاستلام أكبر كمية حفاظًا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها، واتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح للحفاظ على جودة القمح المورد.

وأضاف المحافظ: يأتي ذلك تماشياً مع جهود الدولة واهتمام القيادة السياسية بتنمية وتطوير القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير مخزون استراتيجي آمن مع التيسيرات التي قدمتها الدولة للموردين والمزارعين.

تذليل العقبات خلال أعمال توريد الأقماح

وثمن محافظ مطروح الجهود المبذولة من أعضاء اللجنة المشكلة من مديريتي التموين والزراعة وجميع الجهات المعنية بالمحافظة للإشراف على أعمال استلام وتوريد القمح، ضمن الخطة التي أعدتها المحافظة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين لإنجاح الموسم هذا العام، مع المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة، وتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد أمام جميع المزارعين في ضوء الالتزام بالضوابط والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة.