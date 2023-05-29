«تموين الدقهلية»: ارتفاع المورد من محصول القمح إلى 309 آلاف طن

كشف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن ارتفاع المستوى المورد من القمح لموسم 2023، إلى 309 آلاف طن من القمح وصلت إلى الصوامع ومواقع التخزين، بناءً على توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية.

ارتفاع مستوى توريد القمح بالدقهلية

وأكد «دايرة» في بيان، على ارتفاع مستوى التوريد في مديرية التموين بالدقهلية إلى 309718 ألفت و218 كيلو من الأقماح موسم 2023، مع انتظام عملية التوريد في المواقع التخزينية بالمحافظة، واستمرار اللجان في عملها بكل موقع تخزيني.

وأشار شريف صليب، مسئول عن منظومة توريد القمح بالدقهلية، إلى ارتفاع جودة القمح هذا العام بنسبة 96% من المحصول بجودة 23.5، موضحا أن التوريد وصل إلى 1764.684 طن بنهاية عمل اليوم.

توريد القمح للشون والصوامع

وأوضح وكيل وزارة التموين، أن مديرية التموين نوهت على المزارعين والتجار بالمساهمة في توريد القمح إلى أقرب صومعة أو شونة، من أجل للمشاركة في الحفاظ على الأمن الغذائي المصري، وتقوم المديرية بحملات مرورية مفاجئة بشكل يومي على المصانع و التجار لمراقبة معدلات التوريد ورصد أي مخالفات.