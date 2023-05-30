«الأرصاد»: متوقع نشاط للرياح.. وانخفاض درجات الحراراة ليلا «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الحالة الجوية اليوم مستقرة بشكل كبير على أغلب مناطق الجمهورية، بالإضافة للتأثر بكتل هوائية شمالية، وبالتالي درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تكون 33 درجة مئوية خلال فترات النهار، مؤكدة: «تعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام، وبالتالي نشعر بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، وتكون الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار، وتكون السواحل الشمالية أقل بدرجات الحرارة وتكون أجوائها ربيعية مائلة للحرارة خلال فترات النهار».

انخفاض بدرجات الحرارة ليلا

وأضافت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أن خلال فترات الليل ومع غياب آشعة الشمس يحدث انخفاضا بدرجات الحرارة، يكون ملحوظا بشكل كبير خلال فترات الليل المتأخر، وفترة الصباح الباكر، وتكون الأجواء أكثر اعتدالا أغلب مناطق الجمهورية فيما عدا بعض المناطق من السواحل الشمالية بالبلاد، وفترة الليل تكون الأجواء عليها مائلة للبرودة، خاصة أن درجات الحرارة الصغرى فترة الليل على السواحل الشمالية تتراوح بين 18 لـ19 درجة مئوية خلال فترة الليل.

نشاط للرياح سرعاته بين الـ30 كم/ساعة لـ40 كم/ ساعة

وتابعت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع اليوم نشاط للرياح سرعاته بين الـ30 كم/ساعة لـ40 كم/ ساعة في بعض المناطق الموجودة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد بشكل كبير على شعورنا بالأجواء الربيعية اللطيفة خلال فترات المساء وساعات الليل، لكنها غيرمثيرة للرمال والأتربة اليوم، هذا بجانب فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر من حلايب وشلاتين ومرسى علم، وقد تكون رعدية لكنها لن تؤثر على أي أعمال يومية.