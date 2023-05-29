«الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء بالمحافظات: أمطار وشبورة ورياح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها حالة الطقس غدا الثلاثاء الموافق 30 مايو الجاري، الذي يشهد 3 ظواهر جوية مؤثرة حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تتحول إلى رعدية في بعض الأحيان، فضلًا عن تحذيرات من كثافة الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط حركة الرياح العديد من المناطق.

وتستعرض «الوطن» حالة الطقس غدا الثلاثاء بالمحافظات فضلًا عن درجات الحرارة في محافظات مصر، وأخيرًا الظواهر الجوية المتوقعة في جميع المحافظات.

حالة الطقس غدا

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيانها حول حالة الطقس غدا الثلاثاء، أنّه من المتوقع أن يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

الطقس غدا في مصر

وبحسب توقعات الأرصاد حول الطقس غدا في مصر فإنّه من المقرر أن تزداد كثافة الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار غدا

ووفقًا للأرصاد حول أماكن سقوط الأمطار، فإنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وتأتي درجات الحرارة في محافظات مصر غدا الثلاثاء كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22 درجة.

السواحل الشمالية: تسجل درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19 درجة.

جنوب سيناء: تسجل درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25 درجة.

شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21 درجة.

جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25 درجة.

الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يخص حالة الطقس في الأيام المقبلة فإنّه من المتوقع أن تشهد المحافظات ارتفاعًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 5 درجات مئوية اعتبارًا من الأربعاء 31 مايو إلى السبت 3 يونيو.

طقس يوم الثلاثاء والاربعاء والخميس

وحوّل طقس يوم الثلاثاء والاربعاء والخميس فإنّه من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة يومي الأربعاء 31 مايو، والخميس 1 يونيو، بينما يستمر نشاط الرياح حتى الأحد المُقبل دون أن تكون مثيرة للرمال والأتربة.