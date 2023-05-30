الأرصاد الجوية تكشف عن درجات الحراة اليوم.. القاهرة تسجل 33 درجة مؤية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات المتوقعة اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء في الصباح الباكر، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، بينما يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون لطيف في أول الليل، ومائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

انتشار الشبورة في الصباح

تشهد حالة الطقس اليوم، ظواهر جوية تتمثل في انتشار الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، جاءت على النحو التالي:

- القاهرة 33 - 22

- العاصمة الإدارية 34 - 22

- أكتوبر 34 - 22

- بنها 33 - 21

- دمنهور 33 - 21

- وادي النطرون 33 - 21

- كفر الشيخ 32 - 20

- المنصورة 32 - 21

- الزقازيق 34 - 20

- شبين الكوم 33 - 21

- طنطا 32 - 19

- دمياط 29 - 20

- بورسعيد 28 - 20

- الإسماعيلية 33 - 21

- السويس 33 - 21

- العريش 29 - 20

- رفح 28 - 20

- رأس سدر 34 - 21

- نخل 30 - 14

- كاترين 27 - 12

- الطور 34 - 21

- طابا 29 - 20

- شرم الشيخ 35 - 24

- الإسكندرية 28 - 19

- العلمين الجديدة 27- 19

- مطروح 26 - 18

- السلوم 26 - 18

- سيوة 30 - 18

- رأس غارب 35 - 23

- الغردقة 35 - 24

- سفاجا 34 - 23

- مرسى علم 35 - 24

- شلاتين 33 - 25

- حلايب 33 - 25

- أبو رماد 34 - 24

- رأس حدربة 33 - 24

- الفيوم 34 - 22

- بني سويف 34 - 21

- المنيا 34 - 22

- أسيوط 35 - 22

- سوهاج 37 - 23

- قنا 37 - 24

- الأقصر 38 - 25

- أسوان 39 - 26

- الوادي الجديد 35 - 25

- أبو سمبل 36 - 25.