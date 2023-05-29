طقس 72 ساعة مقبلة.. «الأرصاد» تحذر من ارتفاع الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، يكون حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

أما على السواحل الشمالية، يكون الطقس مائل للحرارة، وعلى جنوب الصعيد يكون شديد الحرارة، بينما يكون لطيفا في أول الليل، مائلا للبرودة في آخره على السواحل الشمالية، ويكون معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

طقس الثلاثاء 30 مايو

تشهد حالة الطقس يوم الثلاثاء المقبل، انتشار الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتتساقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة اعتبارا من الأربعاء 31 مايو حتى السبت 3 يونيو على جميع الأنحاء بقيم تتراوح من «2: 5» درجات مؤية.

طقس الأربعاء 31 مايو

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس يوم الأربعاء نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

طقس الخميس 1 يونيو

تشهد حالة الطقس يوم الخميس نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الثلاثاء 30 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

درجات الحرارة الأربعاء31 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 32 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

درجات الحرارة الخميس 1 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 34 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 27.