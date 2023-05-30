عاجل.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا.. وتحذّر من عودة التقلبات الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء، حسب الصور الصادرة عن الأقمار الصناعية، حيث تعود حالة عدم الاستقرار، وتنشط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للرمال والأتربة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبري وشمال وجنوب الوجه البحري، والتي تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية في المناطق الصحراوية والطرق السريعة.

ارتفاع درجات الحرارة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان عنها، ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 حتى 5 درجات على جميع أنحاء الجمهورية، بسبب منخفض حار قادم من المناطق الصحراوية يؤثر على جميع المحافظات، ويُتوقع أن يسود طقس حار غائم جزئيا على جنوب سيناء والقاهرة الكبرى والسواحل الشرقية والغربية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد خلال النهار، معتدل ليلا على الأنحاء كافة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء على مدن ومحافظات الجمهورية، فقد جاءت على النحو التالي:

- القاهرة 33 - 21

- العاصمة الإدارية 34 - 20

- أكتوبر 34 - 21

- بنها 33 - 21

- دمنهور 32 - 21

- وادي النطرون 33 - 20

- كفر الشيخ 32 - 20

- المنصورة 32 - 21

- الزقازيق 33 - 21

- شبين الكوم 33 - 21

- طنطا 32 - 19

- دمياط 29 - 20

- بورسعيد 30 - 20

- الإسماعيلية 34 - 21

- السويس 32 - 21

- العريش 31 - 20

- رفح 30 - 20

- رأس سدر 29 - 21

- نخل 25 - 12

- كاترين 22 - 9

- الطور 32 - 21

- طابا 24 - 17

- شرم الشيخ 34 - 24

- الإسكندرية 25 - 20

- العلمين الجديدة 25- 19

- مطروح 24 - 19

- السلوم 25 - 18

- سيوة 30 - 19

- رأس غارب 33 - 23

- الغردقة 34 - 24

- سفاجا 32 - 23

- مرسى علم 32 - 24

- شلاتين 33 - 25

- حلايب 33 - 25

- أبو رماد 34 - 24

- رأس حدربة 33 - 24

- الفيوم 34 - 22

- بني سويف 34 - 21

- المنيا 34 - 22

- أسيوط 35 - 22

- سوهاج 34 - 23

- قنا 37 - 25

- الأقصر 39 - 26

- أسوان 40 - 28

- الوادي الجديد 36 - 25

- أبو سمبل 44 - 29