حالة الطقس اليوم.. حار نهارا على أغلب الأنحاء وشبورة ورياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء في الصباح الباكر، ويكون الطقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

أما خلال ساعات النهار يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، بينما يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحراة على جنوب الصعيد.

ظواهر جوية يشهدها طقس اليوم

تشهد حالة الطقس اليوم ظواهر جوية تتمثل في انتشار الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، كما تتساقط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث 20%.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

أما عن حالة البحر المتوسط فتتراوح من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج يكون من «1:2» متر، والبحر المتوسط يكون معتدل، وارتفاع الموج يتراوح من «1.5:2» متر.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

- القاهرة 33 - 22

- العاصمة الإدارية 34 - 22

- أكتوبر 34 - 22

- بنها 33 - 21

- دمنهور 33 - 21

- وادي النطرون 33 - 21

- كفر الشيخ 32 - 20

- المنصورة 32 - 21

- الزقازيق 34 - 20

- شبين الكوم 33 - 21

- طنطا 32 - 19

- دمياط 29 - 20

- بورسعيد 28 - 20

- الإسماعيلية 33 - 21

- السويس 33 - 21

- العريش 29 - 20

- رفح 28 - 20

- رأس سدر 34 - 21

- نخل 30 - 14

- كاترين 27 - 12

- الطور 34 - 21

- طابا 29 - 20

- شرم الشيخ 35 - 24

- الإسكندرية 28 - 19

- العلمين الجديدة 27- 19

- مطروح 26 - 18

- السلوم 26 - 18

- سيوة 30 - 18

- رأس غارب 35 - 23

- الغردقة 35 - 24

- سفاجا 34 - 23

- مرسى علم 35 - 24

- شلاتين 33 - 25

- حلايب 33 - 25

- أبو رماد 34 - 24

- رأس حدربة 33 - 24

- الفيوم 34 - 22

- بني سويف 34 - 21

- المنيا 34 - 22

- أسيوط 35 - 22

- سوهاج 37 - 23

- قنا 37 - 24

- الأقصر 38 - 25

- أسوان 39 - 26

- الوادي الجديد 35 - 25

- أبو سمبل 36 - 25.