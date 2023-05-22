عمر خيرت يحيي حفلا على المسرح الكبير بدار الأوبرا الإثنين المقبل

يقدّم الموسيقار الكبير عمر خيرت، حفلا في الثامنة مساء يوم الاثنين 29 مايو الجاري على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بمصاحبة الأوركسترا، وأعد له برنامج فني مميز لهذا الحفل يتضمن مجموعة من أشهر أعماله.

وطرحت تذاكر حفل الموسيقار عمر خيرت والتى انقسمت فئات الأولى بـ610 جنيهات، والثانية بـ910 جنيهات، والثالثة بـ1260 جنيها.

شروط حفل عمر خيرت في الأوبرا

وجرى وضع شروط خاصة بالحفل المقام على خشبة المسرح الكبير والذي توضع له عدة شروط للحضور، وبينها الدخول بالملابس الرسمية كاملة، وغير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته، كما يمنع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات وممنوع تصوير الحفل.