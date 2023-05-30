«بيطري كفر الشيخ»: تحصين 245 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في مايو

أكد الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، أنه جرى تحصين 245 ألف رأس ماشية من الجاموس والأبقار والأغنام والماعز ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وذلك بهدف تنامي الثروة الحيوانية وحمايتها من بعض الأمراض المعدية مع حلول فصل الصيف.

المستهدف 220 ألف رأس ماشية وأغنام

وأوضح في تصريح لـ«الوطن» أن حملة التحصين ضد الأمراض المعدية السابق ذكرها، كانت تستهدف تحصين 220 ألف رأس ماشية في كفر الشيخ، قائلا: «تخطينا المستهدف من التحصين للماشية، وجرى تحصين 245 ألف رأس ماشية وأغنام بنسبة 120% على مدار شهر مايو الجاري».

حملات بيطرية مستمرة لتحصين الماشية

وأضاف أن الحملات البيطرية مستمرة على مستوى ربوع قرى ومراكز المحافظة، والتي تهدف إلى تحصين الماشية ضد الأمراض المعدية، الأمر الذي يساعد على تزايد أعداد الثروة الحيوانية للأفضل، ويعود على قطاع المربين بالرزق والخير الوفير.