إزالة 59 حالة تعد ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ21 في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام العمل في المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لحملات إزالة التعديات، التي تنفذ تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل التعديات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

إزالة 12 حالة تعد جديدة في بني سويف

وناقش محافظ بني سويف التقرير الذي أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة بالمحافظة والذي تضمن الإشارة إلى نتائج حملات إزالة التعديات، إذ جرى إزالة 12 حالة على مساحة 21 ألف و250 متر أراضي أملاك دولة، ليصل الإجمالي إلى 59 حالة عبارة عن 54 حالة تعد مباني و5 حالات زراعات، منذ انطلاق المرحلة السبت الماضي وحتى صباح اليوم.

تواصل حملات الإزالة في جميع محافظات الجمهورية

يشار إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة تنفذ على 3 مراحل متتالية، وبدأت السبت الماضي المرحلة الثانية والتي تستمر حتى 16 يونيو، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

منع التعدي مجددا على الأراضي المستردة

وأكد المحافظ الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددا على الأراضي المستردة، والتنسيق بين غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، وذلك في ظل تنسيق تام بين كل الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وبحسب البرنامج الزمني الذي جرى إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة، بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 29 أبريل الماضي إلى 19مايو الجاري، وبلغ إجمالي ما جرى إزالته خلالها 402 حالة تعد مباني وزراعات، وتستكمل بالمرحلة الثانية التي تنفذ بداية من 27 مايو الجاري وحتى 16 يونيو المقبل، لتختتم بالمرحلة الثالثة، والمقرر إجراؤها خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.