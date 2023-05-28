إزالة 58 حالة تعد على مساحة 8 آلاف متر في حملات مكبرة بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدء تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 58 حالة تعد على مساحة 8 آلاف و282 متر مبان، و63 فدانا و1 قيراط بنطاق المحافظة.

استرداد أراضي أملاك الدولة

وأشار محافظ الشرقية إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وأوضح المحافظ أن المحافظة وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وأشار محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بتنفيذ إزالة 30 حالة تعد على مساحة 8 آلاف و282 متر مباني، و28 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 38 فدانا و1 قيراط بمراكز ومدن المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.