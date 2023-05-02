جهاز 6 أكتوبر يواصل شن حملات إزالة التعديات: لا تهاون مع المخالفين

أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية 6 أكتوبر، أن جهاز المدينة بالتعاون مع الجهات الأمنية، يواصل شن حملات إزالة المخالفات والتعديات بعدة مناطق لمنع المظاهر العشوائية بالمدينة ولردع المخالفين.

وأوضح المهندس عادل النجار، أنه تم تنفيذ عدد من حملات سحب وإزالة المخالفات والتعديات والإشغالات حيث تم تنفيذ قرار سحب للقطعة رقم 2 بلوك 5-15 مج 4 بمنطقة غرب سوميد وذلك لتغير النشاط من سكني إلى نشاط مخالف مركز علاج الإدمان بالمخالفة لدراسة الشروط وأحكام اللائحة العقارية وردها شاغرة للجهاز.

كما تم إزالة فورية وايقاف أعمال بناء وزيادة فى غرف السطح بالحى الثالث قطعة رقم 1189 حي 3 مج 6، وإزالة فورية لبناء وزيادة فى غرف السطح للقطعة رقم 2068 بمنطقة 2000 قطعة.

النجار: حملات لرفع الإعلانات المخالفة بطريق الواحات وطريق جمال عبد الناصر

كما تم شن حملات لرفع الإعلانات المخالفة بطريق الواحات وطريق جمال عبد الناصر، وكذا إيقاف تحويل بدروم مخالف بغرض تغيير النشاط إلى تجاري بالحى السابع قطعة 216 وتم التحفظ على المعدات.

وناشد المهندس عادل النجار المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف بدون ترخيص وعدم الانسياق خلف الاشاعات الكاذبه علما بأنة لن تيم التصالح على المخالفات التى تم تنفيذها بعد ٤ /٢٠١٩ وستتم إزالتها. مؤكداً أنه لن يتم إغفال أية تجاوزات ويتم المرور علي كافة الشوارع والأحياء لرصد أية مخالفات وتنفيذ إزالات للمباني المخالفة فورًا.

و أضاف رئيس الجهاز أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء، وكذا تنفيذ الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

إتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة وجود أى شكاوى او أى اعمال تسبب ضوضاء بعد غروب الشمس

وفى حالة وجود أى شكاوى او أى اعمال تسبب ضوضاء بعد غروب الشمس وفى حالة وجود أعمال جاريه ( أعمال حفر وإنشاء ) سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ علي كافة المعدات المستخدمه وكذا سيارات الباعة الجائلين و للإبلاغ الاتصال على الخط الساخن رقم ( ١٥١٠٠ ) على مدار ٢٤ ساعة.