مصرع شاب في حادث بين دراجة نارية وتروسيكل بالبحيرة

لقي شاب مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم بين تروسيكل ودراجة نارية على طريق قرية المجد بنطاق مركز الرحمانية بالبحيرة.

حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة الرحمانية يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل بنطاق دائرة شرطة المركز، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الرحمانية وحرر المحضر اللازم.

مصرع شاب في حادث بالبحيرة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة شاب يدعى « محمد. ح.م »،26 سنة، مقيم قرية المجد، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.