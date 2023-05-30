4 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمحافظة القاهرة

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع المحافظين لمتابعة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدد من الملفات المهمة التي تمس حياة المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

مشروعات الخطة الاستثمارية

في بداية اللقاء، تابع اللواء هشام آمنة، مع محافظ القاهرة آخر مستجدات معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي 2022/ 2023 على مستوى برامج التنمية المحلية، والتي تبلغ استثماراتها نحو 4 مليارات جنيه، لتنفيذ عدد كبير من المشروعات وعلى رأسها مشروعات تطوير ورصف الطرق والميادين والشوارع بالمحافظة وكذا تنفيذ الكباري ومشروعات الكهرباء والأمن والإطفاء وتحسين البيئة للانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة لدعم احتياجات أحياء المحافظة المختلفة والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كما شهد اللقاء استعراض أهم ملامح الخطة الاستثمارية لمحافظة القاهرة في العام المالي القادم 2023-2024.

مشروعات تنموية

وأكد محافظ القاهرة، خلال اللقاء أن معدلات تنفيذ المشروعات التنموية علي أرض المحافظة تسير بخطى ثابتة خاصة في القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، والتي من شأنها تحقيق تنمية مستدامة، لافتاً إلى أن هناك فرق ميدانية ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية؛ لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.

مستوى الخدمات

وأشاد اللواء هشام آمنة، بجهود محافظة القاهرة في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية الجارية على أرض المحافظة مثل مشروعات تطوير المناطق العشوائية، لافتًا إلى الجهود التي بذلتها محافظة القاهرة لتنفيذ خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة بعدد من المناطق بالعاصمة والتعاون مع المواطنين بتلك المناطق وتذليل كافة المعوقات والاستجابة لطلباتهم بما يساهم في تحسين جودة الحياة لسكان تلك المناطق وتوفير حياة كريمة لهم.

تطوير المناطق العشوائية

وأشار اللواء خالد عبدالعال إلى الانتهاء من تطوير عدد كبير من المناطق العشوائية وجارى استكمال باقي المناطق بالإضافة إلى بناء مناطق سكنية جديدة مجهزة تليق بأبناء الشعب المصري، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية لإعادة تطوير وتأهيل المناطق العشوائية وغير المخططة بالعاصمة، لخلق حياة جديدة لسكان تلك المناطق حيث تم نقل آلاف الأسر في مشروعات بديل العشوائيات التي أقامتها الدولة لتوفير حياة كريمة لهم مثل الأسمرات 1 و2 و3 وأهالينا 2 وروضة السيدة والمحروسة وغيرها.

أعمال النظافة بالقاهرة

كما تطرق اللقاء إلى المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بالمحافظة وبصفة خاصة عمل شركتي (ارتقاء) للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات و(انفيروماستر) للخدمات البيئة وتدوير المخلفات للقيام بخدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحي الآمن للمخلفات في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية وذلك طبقاً للعقود الموقعة بين المحافظة والشركتين.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى جهود هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة بأحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية في رفع تراكمات المخلفات في بعض المناطق وأسفل الكباري والطريق الدائري وكذا مشروعات البنية التحتية للمخلفات بما يساهم في تحسين مستوى النظافة بالقاهرة والحصول على رضا المواطنين عن تلك الخدمة المهمة وإعادة الشكل الجمالي والحضاري للعاصمة.

وأوضح اللواء خالد عبدالعال أن هناك متابعة مستمرة من المحافظة لعمل شركتي النظافة الجديدة في الأحياء التي تعمل بها بالإضافة إلى جهود الأحياء وهيئة النظافة والتجميل بالعاصمة بصورة يومية لرفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بالقاهرة بما يحقق رضا المواطن، لافتًا أن هناك حملات مكثفة بصورة يومية تقوم بها الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لرفع القمامة والمخلفات لاستعادة المظهر الحضاري لشوارع وميادين العاصمة، مضيفاً أن ملف النظافة يعد أحد أهم الملفات التي توليها محافظة القاهرة أهمية كبرى نظرا لأثره الكبير على صحة المواطن والبيئة.