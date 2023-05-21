نائب محافظ القاهرة تتابع موقف الأراضي الفضاء بشارع مصر حلوان الزراعي

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، موقف تسليم بعض قطع الأراضي بنطاق حي دار السلام ومنطقة أثر النبي، ومتابعة جميع المشروعات بنطاقها ولا سيما المشروعات القومية من خلال السعي الدائم لاتخاذ كافة الخطوات التنفيذية وإزالة العقبات والتحديات والتواصل المباشر مع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي لتسيير الأعمال واستعراض موقف استلام أراض ملك المحافظة بنطاق حي دار السلام ومصر القديمة، وذلك بحضور اللواء أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة، واللواء عبد التواب محمد رئيس حي دار السلام، والدكتور خالد خشبة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المعادي للتنمية والتعمير، وممثلي الشركة وممثلي إدارة الأملاك بمحافظة القاهرة والحي.

تذليل جميع العقبات لإنجاز أعمال المشروعات القومية

تناول الاجتماع متابعة الأعمال بعدة ملفات ضمن خطة المنطقة الجنوبية للارتقاء بأحيائها وتذليل جميع العقبات لإنجاز أعمال المشروعات القومية حيث تم متابعة موقف استلام أرض ملك المحافظة خلف المحكمة الدستورية العليا بنطاق حي دار السلام وما أسفرت عنه الاجتماعات التنسيقية السابقة إلى جانب متابعة كافة الأعمال التنسيقة لمنطقة أثر النبي وموقف تراخيص البناء بقطع الأراضي الكائنة بها وخاصة بمنطقة منزل كوبري الحضارات بكورنيش النيل في نطاق حي مصر القديمة.

الأرض الفضاء غير المستغلة

كما شمل اللقاء، استعراض موقف الأراضي الفضاء غير المستغلة بشارع مصر حلوان الزراعي بنطاق حي دار السلام، وذلك في إطار تحقيق هدف الارتقاء بأحياء المنطقة الجنوبية والنهوض بجميع الخدمات بها طبقا للتوجيهات الرئاسية.

وجهت نائب المحافظ بالإسراع في تقديم إحداثيات وخرائط قطع الأراضي خلف المحكمة الدستورية العليا ومنطقة أثر النبي، وتقديم سندات الملكية لها تمهيدا لاستكمال خطوات التطوير.