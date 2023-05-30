أعلنت محافظة القاهرة خطوات الحصول على نتيجة نهاية العام ومنها نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس، حيث أتاحت محافظة القاهرة خدمة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 من خلال البوابة الإلكترونية للمحافظة، وعلى الطالب أو ولى الأمر الدخول على رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي والضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.

رصد نتيجة الشهادة الإعدادية

وحول تفاصيل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس، من المقرر ظهور النتيجة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد ثم يعتمد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، نتيجة الصف الثالث الإعدادي بحضور أيمن موسى مدير مديرية التعليم بالقاهرة، ويتم الحصول على نتيجة الشهادة لإعدادية محافظة القاهرة بالاسم من هنا.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

ومن خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بعد الدخول على البوابة الإلكترونية للمحافظة، يتم الضغط على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، ثم اختيار المرحلة التعليمية، والضغط على الصف الثالث الإعدادي ويحدد الطالب الفصل الدراسي الثاني وملء البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 وبعدها النقر على استعلام، وتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الثاني بمجرد اعتمادها.

درجات الشهادة الإعدادية

وحددت وزارة التربية والتعليم مجموع درجات الشهادة الإعدادية بـ280 درجة وتشمل مادة اللغة العربية 80 درجة، ومادة اللغة الإنجليزية 60 درجة، ومادة الدراسات بنحو 40 درجة، ومادة الرياضيات بنحو 60 درجة، ومادة العلوم في شهادة الصف الثالث الإعدادي بنحو 40 درجة، وبعد إعلان النتيجة من المقرر فتح باب التظلمات أمام الطلاب الراغبين في مراجعة ورق الإجابة لكل مادة من المواد الأساسية، وبعدها يتم إعلان تنسيق الالتحاق بالثانوية العامة على مستوى محافظة القاهرة خلال الفترة المقبلة.