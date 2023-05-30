محافظ المنوفية: توريد 114 ألف طن قمح إلى الصوامع بالمراكز والمدن

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بأن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح لهذا العام بلغ ما يزيد عن 114 ألفا و162 طن حتى الأن، وذلك منذ بدء موسم حصاد وتوريد القمح بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة، حيث تم الأمس الإثنين 29 مايو 2023 توريد أكثر من 6244 طنا، وتواصل مراكز ومدن المحافظة استقبال الأقماح من المزارعين حتى نهاية الموسم.

انتظام توريد القمح إلى الصوامع في محافظة المنوفية

وأكد محافظ المنوفية، حرصه واهتمامه على متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانيًا لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع؛ لتحقيق أعلى معدلات للتوريد هذا الموسم، مناشدًا جموع المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة، ومشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للمزارعين وعمليات التوريد لافتًا إلى تقديم كافة التيسيرات للمزارعين أثناء عملية التوريد.

تسهيل إجراءات استلام القمح في الصوامع بالمنوفية

ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين، بالمتابعة المستمرة لكافة الشون والصوامع للتأكد من تسهيل كافة الإجراءات أثناء استلام القمح والتيسير على المزارعين، وكذا التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع حفاظًا على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.