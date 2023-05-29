تفاصيل امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بجميع التخصصات في اليوم الثالث

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تفاصيل امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بكافة النوعيات والتخصصات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) الفصل الدراسي الثاني الدور الأول للعام الدراسي 2022/ 2023 في ثالث أيام امتحانات.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن مدير مديرية تعليم الجيزة، يتابع منذ صباح اليوم غرفة العمليات، مشيرا إلي أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بمختلف النوعيات والتخصصات بلغ 23 ألف و882 صناعي بنسبه حضور 98.18٪، و 3428 زراعي، 24 ألف و321 تجارى، و3612 فندقي موزعة على 195 لجنة.

حل مشكلات أو معوقات داخل اللجان

وأكد مدير مديرية التعليم بالقاهرة، أن غرفة العمليات بالمديرية تتواصل مع غرف عمليات الإدارات التعليمية و تعمل على مدار اليوم لحل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا، مشيرة إلى ـنه تم تخصيص عدد (48) استراحة على مستوى مدارس إدارات تعليم الجيزة بعدد 20 إدارة تعليمية منها 28 استراحة مخصصة للرجال وعدد 20 استراحة للسيدات مخصص لهم عدد 1086 سرير كاملة التجهيزات مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والاستراحات.

كما أكد مدير تعليم الجيزة على توافر عدد 2 (خدمات معاونة) لكل استراحة للعمل على التطهير والتعقيم مع التأكيد على التهوية والإضاءة الجيدة، على أن غرفة العمليات بالمديرية تتواصل مع غرف عمليات الإدارات التعليمية و تعمل على مدار اليوم لحل أى مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا.

ولفت أنه تم تخصيص عدد (48) استراحة على مستوى مدارس إدارات تعليم الجيزة بعدد 20 إدارة تعليمية منها 28 استراحة مخصصة للرجال وعدد 20 استراحة للسيدات مخصص لهم عدد 1086 سرير كاملة التجهيزات مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والاستراحات.

عدم اصطحاب الهاتف المحمول

كما أكد مدير تعليم الجيزة على توافر عدد 2 (خدمات معاونة) لكل استراحة للعمل على التطهير والتعقيم مع التأكيد على التهوية والإضاءة الجيدة، مؤكده علي عدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى وإن كان مغلقا حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس وتنظيف دورات المياه يوميًا وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة.