موعد عيد الأضحى في الكويت 2023 والإجازات القررة

عقب إعلان المملكة العربية السعودية، عن موعد عيد الأضحى المبارك والإجازات الرسمية بالمملكة؛ إذ من المقرر أن يكون أول أيام العيد في العاشر من ذي الحجة، الموافق 28 يونيو المقبل، بدأ الكثير من المواطنين في البحث عن موعد عيد الأضحى في الكويت 2023، خاصة أها تضم عددا كبيرا من المواطنين المصريين.

موعد عيد الأضحى في الكويت 2023

ووفقا لما نشرته وسائل الإعلام الكويتية، فيوافق موعد عيد الأضحى في الكويت 2023، فلكيا في العاشر من ذي الحجة 1444 هـ، الموافق يوم الأربعاء 28 يونيو المقبل، إذ أن رؤية هلال شهر ذي الحجة توافق يوم 29 من شهر ذي القعدة، أي يوم الأحد الموافق 18 يونيو، وهذا يعنى أن الكويت توافق المملكة العربية السعودية وغالبية الدول العربية والإسلامية.

موعد وقفة عرفات فى الكويت 2023

وبعد الإعلان عن موعد عيد الأضحى في الكويت 2023، من المقرر أن تكون وقفة عرفات في الكويت، التاسع من ذي الحجة الموافق يوم الثلاثاء 27 يونيو المقبل.

إجازات عيد الأضحى في الكويت

بعد تحديد موعد عيد الأضحى، أعلنت الجهات المختصة مواعيد العطلات الرسمية خلال أيام عيد الأضحى للقطاعين العام والخاص، والتي تستمر 4 أيام، وهذا يعني أنها تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو، حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 30 يونيو، ليعود جميع العاملين إلى عملهم يوم السبت الموافق 1 يوليو المقبل.