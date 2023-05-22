ارتفاع أسعار الذهب في الكويت اليوم.. كم وصل عيار 21؟

سجلت أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين، 22 مايو 2023، ارتفاعًا بمنتصف التعاملات بنحو دينار كويتي زيادة على سعر أوقية الذهب، أي بنسبة 0.16%، ليصل سعرها إلى ما يقرب من 608 دينار كويتي ما يعادل 1.979.6 بالسعر العالمي للذهب، فيما تراوح سعر أوقية الذهب بالدينار الكويتي خلال الساعات الأخيرة بين 607.98 و606.2 دينار كـ أعلى وأدنى سعر، على الترتيب.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب في الكويت اليوم

وتتحرك أسعار الذهب في الكويت وفقًا لتغيرات السعر العالمي للذهب والبورصات العالمية، نظرا لارتباطها بالنفط المسعر بالدولار الأمريكي، وبالتالي فإنَّ سعر أوقية الذهب عالميًا الذي يحدد وفقًا للعرض والطلب وسعر الدولار يؤثر على أسعار الذهب بالكويت.

أسعار الذهب في الكويت عيار 21

ونظرًا لمتابعة الجالية المصرية لـ أسعار الذهب في الكويت، فقد وصل سعر جرام الذهب اليوم في الكويت عيار 21 قيراط، إلى 17,104 دينار كويتي ما يعادل 55.69 دولار أمريكي قبل احتساب سعر مصنعية الذهب، بزيادة بمقدار 0.028 دينار عن الأمس.

أسعار الذهب في الكويت عيار 22

فيما يباع جرام الذهب عيار 22 اليوم بسعر 17.918 دينار كويتي دون مصنعية، ما يعادل 58.34 دولار أمريكي، بزيادة 0.029 دينار نتيجة ارتفاع أسعار الذهب في الكويت اليوم.

أسعار الذهب في الكويت عيار 24

ووفقا للمعلن عن أسعار الذهب في الكويت اليوم، فإنَّ عيار الذهب 24 قيراط، الأكثر نقاءا ومبيعا بالخليج، وصل إلى 19.547 دينار كويتي بدون مصنعية، ما يعادل 63.65 دولار أمريكي، بزيادة 0.032 دينار عن الأمس.

أسعار الذهب في الكويت عيار 18

وتشهد جرامات الذهب عيار 18 إقبالًا على الشراء من المصريين المقيمين بالكويت، ليصل سعر الجرام إلى 14.660 دينار كويتي بدون مصنعية، ما يعادل 47.73 دولار أمريكي، بزيادة 0.024 دينار كويتي.

أسعار الذهب في الكويت تتراجع على مدار 14 يوم

ووفقًا لخريطة أسعار الذهب بالسوق الخليجية، فإنَّ أسعار الذهب في الكويت واصلت التراجع على مدار الأسابيع الماضية، فقد سجل سعر أوقية الذهب في 8 مايو الحالي 620.632 دينار كويتي، مقابل 607.98 دينار كويتي اليوم الإثنين.