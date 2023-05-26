أسعار الذهب في الكويت اليوم الجمعة.. اعرف عيار 21 بكام؟

سجلت أسعار الذهب في الكويت اليوم الجمعة، تحركا بنسبة 0.04% ليرتفع سعر أوقية الذهب إلى قرب الـ 600 دينار كويتي بزيادة أقل من دينار واحد خلال فترة التعاملات المسائية ليعادل سعر الأوقية بالدولار 1,948.7 بالأسعار العالمية، فيما يباع جرام الذهب عيار 24 بسعر 19.26 دينار في المتوسط، مع العلم أن سعر الصرف بالكويت لعملتها الوطنية تعادل 0.307 دينار أمام الدولار، وفقا لآخر التحديثات.

أسعار الذهب في الكويت اليوم

وتهتم «الوطن» برصد أسعار الذهب في الكويت لأن الجالية المصرية تعد ثاني أكبر جالية في البلاد بعد الهنود، بنحو 671 ألف مصري مقيم بالدولة الخليجية وهو ما يمثل 20% من إجمالي السكان، فيما أعلن مجلس الوزراء المصري منذ أسابيع إعفاء الذهب المستورد من الضرائب الجمركية لمدة 6 أشهر وهو ما يعزز الرغبة لدى المقيمين بالخارج في اقتناء وشراء الذهب وبالتالي متابعة الأسعار.

أسعار الذهب في الكويت اليوم عيار 21

وبالنسبة لـ أسعار الذهب في الكويت اليوم للتعاملات المسائية، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 دون المصنعية يباع بنحو 16,86 دينار كويتي ما يعادل 54.82 دولار أمريكي، بزيادة 0.007 دينار فقط منذ الصباح.

أسعار الذهب في الكويت اليوم عيار 18

ووصلت أسعار الذهب في الكويت اليوم لعيار 18 إلى 14,447 دينار كويتي للجرام الواحد قبل المصنعية، ما يعادل 46.99 دولار أمريكي، بارتفاع 0,006 دينار فقط مقارنة بـ سعر جرام الذهب في الصباح.

أسعار الذهب في الكويت اليوم عيار 22

وبلغت أسعار الذهب في الكويت اليوم عيار 22 نحو 17,657 دينار كويتي للجرام الواحد دون مصنعية، ما يعادل 62.65 دولار، وبتحرك للأعلى 0,007 دينار منذ الصباح.

أسعار الذهب في الكويت اليوم عيار 24

وبالنسبة إلى أسعار الذهب في الكويت اليوم عيار 24؛ الأكثر نقاء ومبيعاً بدول الخليج العربي، فيباع الجرام دون مصنعية بسعر 19,262 دينار كويتي وهو الأعلى سعرا بين جرامات الذهب المختلفة بما يعادل 62.65 دولار أمريكي.

أسعار الذهب في الكويت اليوم للكيلو

بلغت أسعار الذهب في الكويت اليوم للكيلو دون مصنعية نحو 19,262.407 دينار كويتي ما يعادل 62,652.16 دولار أمريكي، بارتفاع 7,462 دينار للكيلو.