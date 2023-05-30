إبحار 86 مركب صيد في البرلس بعد هدوء حركة الأمواج

كشف حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، أن هناك نحو 86 مركب صيد كبيرة انطلقت اليوم الثلاثاء داخل المسطح المائي بمياه البحر الأبيض المتوسط، بسواحل البرلس، مشيرا إلى أن حركة الأمواج اليوم في معدلاتها الطبيعية، الأمر الذي يساعد على إبحار العديد من مراكب الصيد خلال ساعات اليوم، بحثا عن الرزق وصيد الأسماك بمياه البحر المتوسط.

إبحار عدد 86 مركب صيد بحثا عن الرزق

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أنه من بين مراكب الصيد التي أبحرت اليوم الثلاثاء، عدد 22 مركب صيد من نوع «الشانيشلا»، والتي تبحر لمدة يوم واحد، بينما تعاود لشواطئ البرلس مرة أخرى، لافتا إلى أن تلك المراكب يكون على متن طاقمها البحري نحو 7 من الصيادين.

حالة الطقس في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية سرعة الرياح اليوم الثلاثاء في محافظة كفر الشيخ، والتي بلغت نحو 14كم/ساعة، وأن فرص سقوط الأمطار 1%، وكذلك الرطوبة بلغت 27%، بينما سجلت درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة مئوية.