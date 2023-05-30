رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023، يترقب من خلاله أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الإعدادي، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، للاطمئنان على مستوى الدرجات والمجموع الكلي وتحديد قرار الالتحاق بالثانوية العامة أوأد البدائل الأخرى سواء الثانوية الفنية أو مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

وأكّدت مديرية التربية والتعليم، أنَّه سيتمّ إتاحة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023، وذلك بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات وتجميع النتيجة في شكلها نهائي وترتيب الأوائل وعرضها على محافظ الجيزة لاعتمادها واعلانها علي الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

أكّدت مديرية التعليم بالجيزة، أنَّه يستطيع طلاب الثالث الإعدادي الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس، ومعرفة الدرجات في جميع المواد الدراسية من خلال هذا الرابط بعد اعتمادها.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 وهي كالتالي:-

- درجات مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية من 40 درجة والنجاح من 20 درجة.

- درجات مادة العلوم للشهادة الإعدادية من 20 درجة والنجاح من 10 درجات.

- درجات مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية من 30 درجة والنجاح من 15 درجة.

- درجات مادة الرياضيات للشهادة الإعدادية من 30 درجة والنجاح من 10 درجات.

- درجات مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية 20 درجة والنجاح من 10 درجات.