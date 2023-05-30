موعد تسليم خطابات الندب للمشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه سيتم تسليم خطابات الندب للأعضاء المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023 «الملاحظين والمراقبين وأعضاء الشؤون القانونية ومقدري الدرجات»، يوم الاثنين 5 يونيو المقبل، بعد الانتهاء من مراجعتها وطباعتها.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنّه بعد الانتهاء من توزيع خطابات الندب للمشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023، سيتم فتح باب تقديم الاعتذارات عن المشاركة في الامتحانات لمن لديهم ظروفا وتتوافر فيهم الشروط والضوابط.

وأشار المصدر، إلى أنّه سيتم فتح باب الاعتذارات 3 أيام للأعضاء غير الراغبين في المشاركة بامتحانات الثانوية العامة 2023 وتتوافر لديهم شروط الاعتذارات.

شروط تقديم الاعتذارات عن امتحانات الثانوية العامة 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم، ضوابط وشروط تقديم الاعتذارات عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2023، كما يلي.

- الحالات المرضية، ويتم تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية.

- وجود طفل رضيع حتى عامين ويتم تقديم صورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد الطفل.

- وفاة الزوج ويتم تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج وصورة بطاقة الزوجة.

- عمل الزوج بمنطقة نائية ويتم تقديم خطاب معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية أنّه ما زال على قوة العمل حتى تاريخه وصورة بطاقة الزوجة.

- سفر الزوج إلى الخارج ويتم تقديم صورة جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسله بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة.

- رعاية الأبناء المعاقين ذهنيا والأزواج أصحاب الأمراض السرطانية يتم تقديم تقرير طبي معتمد.

- ندب الزوج والزوجة لأعمال الامتحانات (يقبل اعتذار أحدهما)، ويتقدم المعتذر بخطاب الندب وصورة من خطاب ندب الطرف الآخر مع صورة تحقيق الشخصية للزوجة والرقم القومي وإقرار من أحدهما يتعهد فيه بتنفيذ الندب الصادر له.