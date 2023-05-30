موعد القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة في البحيرة.. تبدأ غدا

تنظم مديرية الشباب والرياضة في محافظة البحيرة، برئاسة الدكتور إبراهيم خضر، قوافل تعليمية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، في الفترة من 31 مايو إلى 9 يونيو.

قوافل تعليمية لمراجعة الثانوية العامة في البحيرة

ويشارك في القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة في البحيرة نخبة من الخبراء ذوي الكفاءة المهنية المتخصصين في المواد العلمية والأدبية المختلفة ومقدمي البرامج التعليمية المتخصصة، وذلك عن طريق الأونلاين بعدد 6 مراكز شباب بالبحيرة، وهي كالتالي:

مركز شباب قرية السلام بأبو حمص، مركز شباب الناصر بأبو المطامير، إدارة شباب كوم حمادة، مركز شباب مدينة حوش عيسى، مركز شباب قرية ابراك حمام بإيتاى البارود، مركز شباب قرية الابعاديه بدمنهور.

قوافل تعليمية ضمن مبادرة حياة كريمة

وتأتي القوافل التعليمية ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتوجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على رفع مستوى الأداء التعليمي لأبنائنا الطلاب ومواجهة الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور.