فرحة بين طلاب الثانوية العامة في البحيرة بسبب «الجيولوجيا» (صور)

حالة من الفرحة والرضا يعيشها طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور اليوم بمحافظة البحيرة عقب الانتهاء من أداء امتحان الجيولوجيا وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

سهولة امتحان الجيولوجيا

أشار طلاب الثانوية العامة بلجنة مدرسة عمر كامل الوكيل الثانوية العامة بمحافظة البحيرة، إلى سهولة امتحان الجيولوجيا اليوم، مضيفين أن أسئلة الامتحان جاءت من المتوقع.

امتحان الجيولوجيا في مستوى الطالب المتوسط

وأضاف طلاب الثانوية العامة في البحيرة إلى أنهم استطاعوا من الانتهاء من أسئلة امتحان الجيولوجيا قبل الوقت المخصص لأداء الامتحان، حيث جاء في مستوى الطالب المتوسط بحسب قولهم، إذ قال أحدهم: «الحمد لله ربنا عوضنا عن صعوبة امتحان الكيمياء يا رب الامتحان الجاي يكون بنفس المستوى».

هدوء في امتحان الجيولوجيا

كان قد أدى طلاب الثانوية العامة اليوم في البحيرة امتحانات مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لشعبة الرياضيات وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، وذلك وسط حالة من الهدوء.

ومن جانبه أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أنه تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية المشددة حفاظاً على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، حيث يتم متابعة الأوضاع علي مدار الساعة من خلال التواصل بغرف العمليات الفرعية المشكلة بالإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

صعوبة امتحان الفيزياء

كانت قد سادت حالة من الحزن على وجوه طلاب الثانوية العامة بلجان محافظة البحيرة عقب امتحان الفيزياء إثر صعوبة الامتحان والذي تناول العديد من النقاط الغير متوقعة علي حد قولهم.