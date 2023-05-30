السكة الحديد تعلن تشغيل خدمات جديدة لركاب الوجه القبلي

قررت هيئة السكك الحديدية، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، زيادة تركيب عربات عدد من القطارات، في إطار تحسين الخدمة المقدمة للركاب، مؤكدة استمرار مشروعات تطوير المنظومة، ومنها نظم الإشارات، واستخدام النظم الإلكترونية بدلا من الميكانيكية، بما يضمن سلامة الرحلة بشكل أكبر.

زيادة تركيب قطار 971 مكيف

وأضافت الهيئة في تقرير لها، أنه تقرر زيادة تركيب قطار 971 مكيف «القاهرة - سوهاج» والعكس، ليكون بنفس التركيب الوارد به قطار 990، وذلك لخدمة ركاب المحطات المضافة لقطارى 971/ 990، اعتبارا من اليون الثلاثاء.

أيضا تشمل الخدمات الجديدة التي أعلنت عنها هيئة السكك الحديدية، زيادة تركيب قطار 987 مكيف «الأقصر/ القاهرة»، ليكون بالتركيب الوارد به قطار 986 للأقصر بنفس جدوله الحالي، وذلك لاستيعاب ركاب قطاري 970/ 991، والذي جرى إيقافهما بشكل مؤقت.

تعديل مواعيد وتركيب القطارات

وأكدت الهيئة أنها لا تتوانى في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، لافته إلى أن امتداد مسير وتعديل مواعيد وإيقاف تشغيل وتعديل تركيب بعض القطارات على الوجه القبلي، يأتي استمرارا لعمليات التحديث والتطوير التي تجريها الهيئة القومية لسكك حديد مصر على الخطوط، والتى من شأنها تعزيز عوامل الأمان وتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.