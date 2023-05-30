عضو بـ«التنسيقية»: جلسات الحوار الوطني تناولت كل القضايا

قالت الدكتورة دينا طارق عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ جلسات الحوار الوطني تتناول كل القضايا مثل التعليم والصحة، وكل ما يشغل المواطن المصري، موضحة «جلسة التعليم كانت ممتعة بالنسبة لي، رغم استمرارها لساعات طويلة، حيث جرى مناقشة إعادة الهيكلة والقوانين بخصوص ملف التعليم ومشكلة الإتاحة، وركزت أساسا على مشكلة المعلم، وكان هناك ممثلون عن التعليم والطلبة ومن كل قطاعات الدولة».

رؤية مصر 2030 في التعليم

وأضافت عضو التنسيقية، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، «الحوار كان مفتوحا ورائعا وغطى كل النقاط، والتحديات الموجودة حاليا تتمثل في فجوة على مستوى التنفيذ، فلدينا رؤية مصر 2030 وتنص على أن هناك نظاما تعليميا مستداما ومرنا، لكن لدينا فجوة في التنفيذ، والمناهج الجديدة تجعل الطالب المصري قادرا على المنافسة عالميا، وهناك قيم دولية في المناهج، لكن المعلم لا يعرفها ولم تصله بعد من خلال التدريبات».