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«البيطريين»: أعددنا رؤية من 3 محاور لطرحها خلال جلسات الحوار الوطني

كتب:

إسراء سليمان
11:27 ص | الثلاثاء 30 مايو 2023
الدكتور خالد سليم

الدكتور خالد سليم

قال الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، إن الحوار الوطني فرصة للتوافق حول كافة التحديات التي تواجه الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس السيسي، من خلال آليات التفاوض والحوار الاجتماعي.

وأوضح نقيب البيطريين، أن النقابة أعدت رؤية لطرحها خلال جلسات الحوار الوطني، من أبرزها: تعديل القوانين التي تنظم موارد النقابات المهنية بما يتناسب مع الوقت الحالي ولزيادة مواردها، وسرعة إقرار قانون مزاولة مهنة الطبي البيطري، ومساواة الأطباء البيطريين العاملين بالقطاع الحكومي بأقرانهم في قانون كادر المهن الطبية.

 تغليظ عقوبة انتحال الصفة لممارسي المهنة

وأشار «سليم»، إلى ضرورة تغليظ عقوبة انتحال الصفة لممارسي المهنة من غير الأطباء البيطريين، وضم الأطباء البيطريين لقانون المسؤولية الطبية، وتوفير وظائف للأطباء البيطريين المتوقف تعيينهم منذ عام 1994 مما يشكل عجز كبير في أعدادهم، والذى انعكس بالسلب على صحة المواطن المصري، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية للمجازر والوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية بشكل عاجل، وتنفيذ قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والارتقاء بمستوى التدريب بعد الجامعي لتأهيل الخريجين لسوق العمل.

وأضاف، أن هناك ضرورة لعمل خطة على مستوى الدولة توضح مدى الاحتياج في الدولة من التخصصات المختلفة في القطاعين العام والخاص، بتغليظ عقوبة انتحال الصفة حال ممارسة المهنة من غير الأطباء البيطريين المصرح لهم بمزاولة المهنة.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.