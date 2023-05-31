«علشان ماتلفش كتير».. أماكن مكاتب اشتراكات مترو الأنفاق في خطوطه الثلاثة

يلجأ العديد من المواطنين من مستقلي المترو، إلى الحصول على الاشتراكات هروبا من الزحام والوقوف في طابور من الزحام من أجل شراء التذاكر بشكل يومي خلال رحلتهم للذهاب إلى العمل أو الجامعات.

وفيما يلي نعرض أبرز أماكن مكاتب اشتراكات المترو بخطوطه الثلاث، والتى تستقبل طلبات المواطنين لعمل اشتراكات مترو الأنفاق لكل الفئات.

أماكن مكاتب اشتراكات المترو

وفيما يلي أماكن مكاتب اشتركات المترو للمواطنين والموظفين أو الطلاب، وذلك وفق بيان الهيئة.

مكاتب الاشتراكات بالخط الأول

محطات حلوان /عين حلوان / جامعة حلوان / المعادي /دار السلام / الزهراء / احمد عرابى، الشهداء، منشية الصدر/ حدائق الزيتون / عين شمس / عزبة النخل / المرج القديمة / المرج الجديدة

الخط الثاني كلية الزراعة / المظلات / روض الفرج / مسرة / الشهداء / العتبة / الدقي / جامعة القاهرة / الجيزة / المنيب

الخط الثالث العتبة / العباسية / هليوبوليس / عدلي منصور