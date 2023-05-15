خدمات مجانية تقدمها الدولة لكبار السن.. منها مترو الأنفاق

تواصل الدولة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، تقديم الكثير من الخدمة التى يحتاجها لكبار السن في جميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار توفير كل الرعاية الاجتماعية والصحية لهم، وذلك من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

خدمات تقدم لكبار السن

وفى هذا السياق ترصد بوابة «الوطن» من خلال السطور التالية، ضمن متابعاتها اليومية، لكل ما يبحث عنه ويحتاجه القارئ، الخدمات المختلفة والمجانية التى توفرها الحكومة المصرية لكبار السن.

- الحصول على تذاكر مجانية لجميع وسائل النقل والمواصلات «قطارات ، مترو، أتوبيسات عامة»، وذلك لمن يتعدَ سنه الـ70 عاما.

- الحصول على خصم 50% على جميع وسائل النقل والموصلات، لمن يتعد سن الـ60 عاما.

- من خلال معاش «كرامة» يتم تقديم الدعم النقدي لنحو 700 ألف من كبار السن، بإجمالي 4 مليارات و700 مليون جنيه.

- وفرت وزارة التضامن بطاقات تموين للحصول على دعم كامل على جميع السلع الغذائية من خلال وزارة التموين.

- توفيرتأمين صحي لهم من خلال مظلة التأمينات والمعاشات.

- توفير الأنشطة والخدمات من خلال نحو 191 ناديا للمسنين ، فى جميع محافظات الجمهورية.

- توفير 52 وحدة علاج طبيعي، بالإضافة إلى 26 مركز تأهيل، فى جميع المحافظات بالتعاون بين وزارتي الصحة والتضامن.

- خصصت الدولة 166 دار للمسنين، مجهزة بشكل كامل للإقامة ، وذلك على مستوى 22 محافظة.

- قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير خدمات "رفيق المسن" ،في المنازل، وذلك فى اطار توفير الرعاية الشاملة اليومية لهم، ومساعدتهم في أداء امورهم الحياتية.

- من خلال بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن، تم اطلاق عدد من الخدمات المصرفية للمسنين، مثل "شهادة رد الجميل"، ويحصل من خلاله المسن على عائدا شوي او سنوي او ربع سنوي ، وفقا لرغبتة، لضمان توافر حياه كريمة لهم.