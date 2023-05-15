وظائف شاغرة في مترو الأنفاق.. اعرف الأوراق المطلوبة وآخر موعد للتقديم

كشفت الهيئة القومية لمترو الأنفاق، عن توافر وظائف قيادية شاغرة في عدّة تخصصات، ووفق الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل أي من الوظائف المعلنة.

وظائف مترو الأنفاق

وترصد السطور التالية، وظائف مترو الانفاق وشروطها والأوراق والمستندات المطلوبة من المتقدمين، وآخر موعد للتقديم، كما يلي.

- رئيس الإدارة المركزية للوحدات المتحركة والأعمال الميكانيكية.

- مدير عام الشؤون المالية.

- مدير عام الأعمال الكهربائية.

- مدير عام المكتب الفني.

- مدير عام التكييف والتهوية.

اخر موعد للتقديم فى وظائف مترو الانفاق

وأشارت الهيئة القومية لمترو الأنفاق، إلى أنّ آخر موعد للتقديم في الوظائف السابق ذكرها سيكون 6-6-2023 المقبل، على أن تقدم الطلبات وأصل وصور المستندات، إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، الدور الرابع، إدارة شؤون الخدمة، بمجمع رمسيس.

المستندات المطلوبة لوظائف مترو الأنفاق

- بيان حالة وظيفية، يوضح به «المؤهل الدراسي، والتقارير الوظيفية للوظيفة الحالية، وبيان كفاية الأداء، وسنوات الخبرة بالوظائف التي سبق شغلها».

- الدورات التدريبية التي حصل عليها.

- العلاوات التشجيعية، أو الجزاءات إن وجدت، في ملفه الوظيفي.

- بيان عن إنجازاته في الوظائف التي شغلها.

- شهادة من الجهة التابع لها تفيد بعدم وجود أي قرارت سابقة بالإحالة إلى المحكمة التأديبية.

- شهادة من وزارة الصحة تؤكد سلبية تحليل تعاطي المخدرات.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- 6 صور شخصية 4X6 حديثة.