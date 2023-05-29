آخر موعد للتقديم في وظائف مترو الأنفاق.. باق 9 أيام

يُغلق باب التقديم في وظائف مترو الأنفاق بعد 9 أيام، وهي الوظائف التي أعلنتها بوابة الحكومة الإلكترونية، وذلك في عدّة تخصصات محددة بشروط معلنة، يجب أن يتم توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف المعلنة.

9 أيام قبل إغلاق باب التقديم في وظائف مترو الأنفاق

وفقا لما نشر عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، فان آخر موعد للتقديم سيكون 6 يونيو المقبل، أي بعد نحو 9 أيام من الان، لذا من خلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» كل ما يتعلق بوظائف مترو الأنفاق، والمستندات المطلوبة.

وظائف مترو الأنفاق

تضم وظائف مترو الأنفاق 5 وظائف قيادية مختلفة، وهى كلا من:-

- مدير عام الشؤون المالية.

- مدير عام الأعمال الكهربائية.

- مدير عام المكتب الفني.

- مدير عام التكييف والتهوية.

- رئيس الإدارة المركزية للوحدات المتحركة والأعمال الميكانيكية.

طرق التقديم لوظائف مترو الأنفاق

وفقًا للإعلان فإن أصل وصور المستندات المطلوبة للوظائف، يجب أن تقدم إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالدور الرابع، إدارة شؤون الخدمة، بمجمع رمسيس.

المستندات المطلوبة لوظائف مترو الأنفاق

كما يجب تقديم المستندات التالية:

- بيان حالة وظيفية.

- أصل المؤهل الدراسي.

- صورة من التقارير الوظيفية للوظيفة الحالية، على أن يوضح بها سنوات الخبرة للوظائف التي سبق شغلها، إيضاح العلاوات التشجيعية، أو الجزاءات بملفه الوظيفي إن وجدت.

- الدورات التدريبية التي حصل عليها.

- بيان عن إنجازاته في الوظائف التي شغلها.

- شهادة تؤكد سلبية تحليل تعاطي المخدرات، من وزارة الصحة.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- 6 صور شخصية 4X6 حديثة.